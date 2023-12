Tennis : Sinner fait l'unanimité, il va frapper un grand coup

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d’une grande saison terminée à la 4ème place mondiale après un premier titre en Masters 1000 et une fin de saison exceptionnelle avec deux victoires face à Novak Djokovic pour offrir la Coupe Davis à son pays notamment, Jannik Sinner a marqué des points. L’Italien paraît être en bonne position pour gagner son premier titre en Grand Chelem en 2024, une tendance qui semble se dessiner quand on voit les prises de parole des différents observateurs.

En réussissant à augmenter son niveau de jeu au cours des derniers mois, Jannik Sinner est devenu rapidement un incontournable du circuit. En difficulté sur le plan physique à ses débuts sur le circuit, il a réussi à combler ses lacunes et il est capable d’évoluer à un niveau incroyable pour battre régulièrement les meilleurs joueurs du monde. Alex Corretja s’est confié sur le niveau actuel de l’Italien.

Un joueur complet

Ces derniers mois, Jannik Sinner a réussi à apporter plus de palettes techniques à son jeu. L’Italien a parfois dominé de la tête et des épaules certains matches face aux meilleurs joueurs du monde, une chose dont il n’aurait pas été capable auparavant. « Je pense que Sinner fait les bons choix. Il a beaucoup amélioré son jeu. Il était très important d’ajouter différentes choses, comme son service qui est énorme, son coup droit, son revers, mais aussi le silice qu’il utilise de temps en temps. Il monte plus souvent au filet, il fait des amortis. C’est une variation dont il avait besoin pour être prêt à gagner des tournois majeurs » déclare Alex Corretja, ancien numéro 2 mondial et consultant pour Eurosport .

Tennis : Les salaires des joueurs révélés, deux retraités au sommet https://t.co/M8weA6uh9A pic.twitter.com/qSI46P8mvz — le10sport (@le10sport) December 24, 2023

Un Grand Chelem pour 2024

A quelques jours du début de la saison, les premières prédictions commencent à tomber. Jannik Sinner fait partie des joueurs favoris pour remporter un Grand Chelem en 2024. Derrière Djokovic, c’est en tout cas son nom qui est beaucoup ressorti. « Il faut quelque chose de spécial pour gagner les tournois majeurs. Je pense que Jannik a travaillé sur ce point et ce que cela porte ses fruits. Il est prêt et je pense qu’il sera prêt à gagner un Majeur. En 2024, pourquoi pas ? Si ce n’est pas le cas, ce sera en 2025, mais je pense qu’il sera prêt à 100% » estime l’Espagnol.

A l'assaut de l'Australie

Après avoir beaucoup travaillé pour apporter la deuxième Coupe Davis de l’histoire du tennis italien, Jannik Sinner a décidé de commencer en 2024 en douceur puisqu’il va prendre son temps avant de refaire son apparition. En effet, le numéro 4 mondial a décidé de ne jouer aucun tournoi avant l’Open d’Australie. C’est un choix partagé par Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev entre autres.