Mbappé : Le retour au PSG annoncé par un proche !

Alors qu'il fait la promotion de son film "Mercato", Jamel Debbouze affiche son souhait de voir Kylian Mbappé retourner au Paris Saint-Germain. Proche de la star du football, l'acteur a évoqué avec humour son désir de voir l’international français retourner au sein du club de la capitale, quelques mois seulement après son départ pour le Real Madrid.

A l'affiche du film "Mercato", en salle ce mercredi, Jamel Debbouze fait la tournée des médias pour évoquer notamment le rôle d'agent de footballeur manipulateur qu’il campe au cinéma. L’acteur de 49 ans connaît bien le monde du football, lui qui n’a jamais caché son admiration pour Zinedine Zidane et sa proximité avec Kylian Mbappé, qu’il voudrait voir revenir au PSG.

Jamel Debbouze veut revoir Mbappé au PSG

Invité de RTL ce lundi matin, Jamel Debbouze a notamment été interrogé sur le capitaine de l’équipe de France, et le transfert qu’il bouclerait pour lui s’il était, comme dans son film, agent de joueur. « Paris, a directement répondu l’acteur aperçu dans la sitcom H. Le Paris SG. Pourquoi pas le Paris FC ? Car ils sont en face de nous maintenant, c’est le derby. Ils ont tellement d’oseille maintenant, il va falloir qu’on s’équipe ».

« Kylian, c’est devenu ma famille »

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Jamel Debbouze avait dévoilé sa proximité avec la star du Real Madrid. « Kylian, c’est devenu ma famille. On a été confinés ensemble ! Je vous jure, j’ai été confiné avec la famille Mbappé pendant plusieurs mois, dans la même maison, dans le sud de la France, déclarait le comédien. La banlieue, le succès, l’argent, nos origines, on a des choses en commun. Malgré toute l’assurance qu’ils peuvent avoir, cette famille-là me donne le sentiment d’un oiseau tombé de son nid, effrayé. Quand on a attaqué son frère Ethan, sa famille, j’ai vu Kylian désemparé, profondément touché, meurtri. Il a besoin d’amour, Kylian. »