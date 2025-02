Kylian Mbappé, le carton annoncé à l’étranger !

La rédaction

Casemiro, légende du Real Madrid, suit toujours de près l’actualité de son ancien club. Dans un entretien à AS, le Brésilien s’est montré confiant sur l’adaptation de Kylian Mbappé, estimant qu’il marquera « 30 ou 40 buts par an ». Déjà auteur de 24 réalisations, le Français semble parfaitement lancé dans sa première saison madrilène, soutenu par un vestiaire habitué à intégrer les nouveaux talents.

Milieu emblématique du Real Madrid de 2012 à 2022, Casemiro (32 ans) a gardé un œil sur ce qui se passe du côté de l’Espagne. Alors qu’il a rejoint Manchester United après son passage au Real Madrid, l’ancien du FC Porto est revenu sur son aventure madrilène. Au cœur des rumeurs l’envoyant en Arabie saoudite, le milieu brésilien est finalement resté en Angleterre.

« Il va marquer 30 ou 40 buts par an »

Interrogé par le média espagnol AS, Casemiro s’est exprimé sur la première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid : « Il est désormais bien installé et il va marquer 30 ou 40 buts par an. Les jeunes, comme Rodrygo, Militao ou Valverde, que j’admire beaucoup pour leur façon de jouer et de se donner à fond, savent attendre leur moment. Et ils y arrivent toujours. L’adaptation des jeunes joueurs est facilitée par les vétérans qui leur expliquent comment tout fonctionne là-bas. Quand vous arrivez à Madrid, vous vous imprégnez de tout. Vous savez à qui vous adresser. Quand Bellingham est arrivé, il a très vite compris l’identité du club. Vinicius a mis cinq ans à s’intégrer et à devenir le grand joueur qu’il est aujourd’hui. »

Mbappé en feu

L’ancien du Real Madrid ne s’inquiète pas pour Kylian Mbappé, et pour cause. L’attaquant français totalise déjà 24 buts et 3 passes décisives pour sa première saison à Madrid et est dans une forme olympique : 8 buts lors de ses 7 derniers matchs dont 1 but face à Manchester City lors du match aller de Ligue des champions (victoire 3 buts à 2).