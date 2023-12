Tennis : Alcaraz abandonné, vers des débuts compliqués ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 2 mondial à l'issue d'une saison terminée un peu dans la souffrance, Carlos Alcaraz doit attendre 2024 avec impatience pour se relancer de la meilleure des manières. L'Espagnol de 20 ans a eu du mal à finir la saison, lui qui n'a plus gagné depuis Wimbledon, et pire encore : il a parfois semblé perdu sur le court, prenant moins de plaisir pour déployer son meilleur niveau. Pour les premiers rendez-vous de l'année, il comptera une absence de taille dans son entourage : Juan Carlos Ferrero ne pourra pas voyager avec lui en janvier et en février.

Cela ne vous a pas échappé si vous suivez régulièrement le circuit ATP : Juan Carlos Ferrero est une figure iconique dans le clan de Carlos Alcaraz. L'ancien numéro 1 mondial en 2003, l'année de naissance de son poulain, est tellement proche de son joueur qu'il n'a pu retenir ses larmes lors de sa victoire à Wimbledon l'été dernier. Les deux hommes partagent une relation exceptionnelle depuis des années mais ils vont connaître une séparation qui pourrait avoir quelques conséquences...

Ferrero absent jusqu'en mars

Souvent présent pour encourager Carlos Alcaraz depuis les tribunes, Juan Carlos Ferrero a subi une arthroscopie du genou récemment (la même opération que Federer par exemple). Selon El Palmar , le vainqueur de l'édition 2003 de Roland-Garros ne sera pas en état de se déplacer jusqu'en Australie et devrait rester au repos pour le moment pendant deux mois. En effet, il pourrait faire son retour seulement à partir du mois de mars pour Indian Wells, le premier Masters 1000 de l'année.

Une absence de taille

Accroché solidement à Carlos Alcaraz depuis ses débuts sur le circuit, Juan Carlos Ferrero est un élément important dans l'ascension au plus haut niveau de son poulain. Il n'hésite pas à échanger quelques mots depuis les tribunes à chaque point et se fait entendre. Alcaraz lui a octroyé son entière confiance et ne pas l'avoir directement à ses côtés pour avoir un impact. Bien sûr, il a prouvé qu'il était capable de se débrouiller sans lui et pour l'Open d'Australie, il pourra compter sur son autre coach, Samuel Lopez.

Un rendez-vous inratable

En prenant soin d'alléger un peu plus son calendrier, Carlos Alcaraz a décidé de démarrer sa saison 2024 en ne jouant aucune tournoi avant l'Open d'Australie. Il prend ainsi la même trajectoire que Jannik Sinner et Daniil Medvedev, les seuls à faire de même parmi les meilleurs joueurs du monde. L'Espagnol reviendra donc en Australie pour la première fois depuis deux ans, lui qui avait manqué l'édition 2023 à cause d'une blessure. Pour rappel, il n'a encore pas passé le troisième tour là-bas.