Tennis : Gasquet annonce du lourd pour Nadal

Ami de longue date de Rafael Nadal, Richard Gasquet s'est entraîné ce dimanche à la Rafa Nadal Academy avec le Majorquin, qui prépare actuellement son grand retour à la compétition, près d'un an après son dernier match officiel. Avant de disputer le Challenger de Nouméa début janvier, le Français s'est exprimé au sujet de l'Espagnol, indiquant ne pas être inquiet pour lui.

Il va faire son grand retour. Comme il l'a annoncé, Rafael Nadal, miné par une blessure au psoas depuis presque un an, va retrouver le chemin de la compétition à l'occasion du tournoi de Brisbane début janvier. En attendant son come-back sur les courts, le Majorquain de 37 ans s'est entraîné en compagnie de Richard Gasquet dans sa Rafa Nadal Academy ce dimanche.

«Il sera compétitif, je n'ai aucun doute»

Dans un entretien accordé à L'Équipe , le Français n'a pas laissé place au doute. Selon lui, Nadal va tout mettre en oeuvre pour bousculer la hiérarchie, lui qui est retombé à la 666e place au classement ATP. « Il m'a raconté qu'il mettait du temps à revenir, mais j'ai senti qu'il n'avait plus mal. Il va bien jouer cette année (en 2024). Au début, il faut du temps. Mais il sera compétitif, je n'ai aucun doute. Après, je ne sais pas si ça sera en Australie, en mars, en avril... Il va gagner des matches, il n'y a pas de doute ! En tout cas, il fait des grosses séances de trois heures. C'est ce qu'il faut, jouer le plus possible » .

«Il va se donner les chances d'aller très loin»