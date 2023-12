Tennis : Nadal en Australie, il en dévoile les raisons

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A quelques jours seulement du début de la saison 2024, Rafael Nadal prend beaucoup de temps pour s'entraîner en espérant revenir à un niveau assez compétitif. Le Majorquin s'embarque dans une aventure totalement inconnue pour lui mais à 37 ans, il veut encore briller sur un court de tennis. L'annonce de son retour pour l'Australie en a surpris plus d'un car beaucoup l'imaginaient attendre la terre battue. Mais il a besoin de matches...

Blessé lors de l'Open d'Australie, Rafael Nadal a connu une saison blanche en 2023. Le Majorquin a même annoncé que l'année 2024 sera probablement sa dernière sur le circuit professionnel qu'il arpente depuis 2003. Mais il faut encore effectuer un ultime retour pour dire au revoir à ce sport. Inscrit au tournoi de Brisbane pour débuter l'année, Nadal compte sur la compétition pour retrouver ses marques et disputera l'Open d'Australie si tout va bien.

Pas seulement un jubilé

Lorsqu'il a annoncé la fin de sa carrière pour 2024, Rafael Nadal a peut-être envoyé le message d'une envie de faire un dernier défilé dans les tournois qui ont compté pour lui. Mais la date de son retour vient sûrement tout changer comme l'a expliqué Patrick Mouratoglou. « Le fait que Rafael Nadal veuille jouer l’Open d’Australie peut s’expliquer de deux façons. La première est qu’il pense que c’est peut‐être sa dernière année et qu’il veut jouer » juge d'abord le célèbre coach français.

Envie d'aller plus loin

Même si Rafael Nadal a confié qu'il ne s'attend pas vraiment à grand-chose lors de son retour dans deux semaines, revenir à Brisbane va lui permettre de faire un point rapide sur la situation. Sa semaine d'entraînement avec Arthur Fils s'est bien passée mais il faudra encore patienter. « La seconde est peut‐être qu’il se sent bien, car s’il ne se sentait pas si bien, il ferait probablement l’impasse irait directement sur terre battue, probablement en Amérique du Sud et se préparerait pour Roland Garros, qui sera à coup sûr le tournoi le plus important de sa saison, car c’est le Grand Chelem qu’il a le plus de chances de remporter » poursuit Mouratoglou.

Un exploit vraiment possible ?

Il y a deux ans, lorsque Rafael Nadal effectuait un retour tonitruant sur le circuit en s'adjugeant l'Open d'Australie après 6 mois de blessure, personne ne s'attendait à un tel exploit. Le Majorquin sera tout de même dans une situation bien différente cette fois-ci puisque cela paraît improbable pour un joueur de 37 ans de revenir après autant de temps et être en mesure de gagner des matches.