Tennis : Federer, Nadal... Tsonga balance sur Djokovic

Jean de Teyssière

Novak Djokovic n'a réussi à atteindre la cote de popularité que pouvaient avoir Roger Federer et Rafael Nadal au cours de leur carrière. Le Serbe a sans doute trop voulu avoir l'image d'une autre personne, oubliant qui il était vraiment. C'est en tout cas l'avis de Jo-Wilfried Tsonga, qui estime que le Serbe n'était pas lui-même au début de sa carrière.

Novak Djokovic est l'un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire. Son palmarès parle pour lui : 24 titres en tournois du Grand Chelem et un niveau de jeu qui ne faiblit pas. Avec Rafael Nadal et Roger Federer, il fait partie des sportifs les plus titrés de la planète mais par rapport à ses deux rivaux, sa cote de popularité est moins grande.

«Il voulait être Roger Federer ou Rafael Nadal»

Invité dans le podcast « Génération Do It Yourself », Jo-Wilfried Tsonga a été interrogé sur la raison de la non-popularité de Novak Djokovic : « Je considère qu’il a eu une période où il n’a pas voulu être lui-même. Il voulait être Roger Federer ou Rafael Nadal, alors qu’il aurait peut-être dû rester lui-même depuis le début. Je pense qu’aujourd’hui, il est lui-même. Et même s’il est clivant, je pense que c’est pour cela qu’il est apprécié par beaucoup de gens. Parce que maintenant, il est complètement honnête. »

«C’est un guerrier, il aurait fallu qu’il l’assume depuis le début»