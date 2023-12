Tennis : Ce crack fait déjà mieux que Federer ?

Alexis Brunet

Petit à petit, la nouvelle génération tend à prendre le pouvoir sur le tennis mondial. Novak Djokovic résiste encore à 36 ans, mais nul ne sait combien de temps le Serbe pourra encore tenir. Des joueurs tels que Carlos Alcaraz ou bien Jannik Sinner poussent fort. Selon Feliciano Lopez, le crack espagnol pourrait bien être encore plus fort que Roger Federer à son âge. Ça promet.

Novak Djokovic a réalisé une année 2023 exceptionnelle. Le Serbe a remporté trois des quatre majeurs en plus d'autres tournois, dont le Masters de Turin par exemple. Le Djoker a remporté Roland-Garros, l'Open d'Australie, et l'US Open. Il n'y a que Wimbledon qui a échappé au natif de Belgrade. La faute au jeune Carlos Alcaraz, qui n'est pas un spécialiste du gazon londonien pourtant.

Alcaraz a déjà gagné deux majeurs

Il faut une certaine dose de talent pour battre Novak Djokovic, et encore plus à Wimbledon. Le Serbe a gagné de très nombreuses fois le tournoi londonien, et il est un spécialiste du gazon. Carlos Alcaraz a donc réalisé un exploit en battant le Djoker dans son jardin. Mais ce n'était pas le premier majeur remporté par l'Espagnol. Ce dernier s'était déjà adjugé l'US Open en 2022, preuve de son talent très précoce.

Alcazar supérieur à Federer ?