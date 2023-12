Tennis : Kyrgios tacle l'ancienne génération, il part au clash

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Enfant terrible du tennis australien, Nick Kyrgios n'est pas près de revenir à la compétition. Le finaliste de l'édition 2022 de Wimbledon se remet encore de sa blessure au poignet et il se pourrait même que sa carrière ne reprenne jamais vraiment tellement il a du mal à se sortir des galères. Il a tenté un retour en 2023 mais n'a pas pu aller plus loin qu'un petit match disputé à Stuttgart en juin dernier. Une longue attente qui ne l'empêche pas de s'exprimer souvent dans les médias ou sur ses réseaux sociaux.

Il est rare de voir Nick Kyrgios rester silencieux pendant plus d'une semaine. L'Australien a annoncé il y a quelques jours qu'il ne pourra pas défendre ses chances lors de son Grand Chelem le mois prochain à cause de sa blessure. Récemment, c'est à propos de l'ancienne génération qu'il a fait un commentaire, en citant des joueurs tels que Pete Sampras et Boris Becker. Ce dernier n'a pas apprécié et l'a fait savoir sur les réseaux.

Djokovic plus fort que tout

Alors qu'il n'était pas en très bons termes avec le numéro 1 mondial il y a quelques années, Nick Kyrgios ne cesse d'avoir des éloges envers celui qui l'a privé d'un titre en Grand Chelem à Wimbledon en 2022. Dans une interview, l'Australien a comparé les époques en disant que des joueurs de l'ancienne génération comme Pete Sampras ne pourraient rien face à Novak Djokovic aujourd'hui. « Je ne dis pas que ces joueurs n’auraient pas trouvé le moyen de jouer aujourd’hui, mais si vous voulez servir et volleyer tout le temps de nos jours, vous devez servir à 220 km/h en permanence. Si c’est moins que ça, vous savez que des gens comme Djokovic vont vous manger tout cru. Que ferait Djokovic face à quelqu’un comme Sampras ? Pete serait une véritable épave » a-t-il lancé.

Tennis : Kyrgios forfait en Australie, l'incroyable annonce sur sa carrière https://t.co/EfJLBJwstA pic.twitter.com/G6qLfByJlp — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

Becker a du répondant

Cité également dans cette interview, Boris Becker n'a pas mis longtemps avant de répondre à Nick Kyrgios. « Nick fait beaucoup de bruit autour du tennis ces derniers temps ! Pourquoi parle‐t‐il d’un sport qu’il déteste apparemment ? Nick n’a jamais gagné un Grand Chelem en tant que joueur ou entraîneur (un en double), alors d’où vient sa crédibilité ? Il essaie de comparer les générations… » s'étonne l'Allemand. Voilà de quoi bien mettre de l'huile sur le feu...

Une comparaison impossible

Si Novak Djokovic est aujourd'hui le meilleur joueur de tous les temps, il paraît impossible de comparer les époques car le tennis ne cesse d'évoluer et il ne se jouait pas de la même manière il y a 20 ou 30 ans. Quoi qu'il en soit, Nick Kyrgios n'a pas du tout apprécié la remarque du nouveau coach d'Holger Rune et a répliqué en mentionnant les difficultés de l'Allemand avec la justice...