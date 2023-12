Tennis : Loin des radars, il se confie sur ses ambitions

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Classé 87ème à l'ATP à l'issue d'une saison difficile où il a dû jouer avec les blessures, Constant Lestienne est l'un des visages du tennis français qui est arrivé à maturité sur le tard. A 31 ans, le natif d'Amiens a atteint le 48ème rang mondial cette saison, son meilleur classement, et il a eu la chance de participer à tous les tournois du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. Mais il veut aller beaucoup plus loin, lui qui a récemment confié ses ambitions pour l'année prochaine.

Numéro 9 français à l'issue de la saison 2023, Constant Lestienne a su se ressaisir ces derniers mois sur le circuit Challenger pour retrouver sa place au sein du top 100. Le Français a été interrogé par Tennis Actu et il s'est livré totalement, lui qui pourrait s'illustrer de la meilleure des manières en 2024 puisqu'il est pour l'instant bien placé pour faire partie de l'aventure olympique.

4ème Français à la Race olympique

Malgré sa place plus modeste au classement ATP (87ème), Constant Lestienne a marqué la grande majorité de ses points lors de la deuxième moitié de l'année, une bonne nouvelle puisque le classement pour désigner les joueurs qui iront aux Jeux olympiques de Paris compte les points depuis le lendemain de la finale de Roland-Garros. « Mon bilan est très simple. Le néant complet en première partie d’année, car je me suis blessé au mollet trois fois entre Bercy et Roland-Garros. Je suis retourné en Challenger et j’ai réalisé une fin de saison incroyable avec trois titres. Ça m’a vraiment fait du bien pour revenir dans le Top 100 et pouvoir jouer le grand tableau de l’Open d’Australie » confie celui qui est le 4ème Français derrière Mannarino, Humbert et Monfils et devant Fils dans ce petit classement provisoire pour le grand événement de l'année.

Au sommet à plus de 30 ans ?

Jusqu'ici, Constant Lestienne n'avait jamais réussi à atteindre de tels sommets. Le Français est entrée dans le top 200 début 2022 et a fini par progresser quasiment chaque semaine au classement. Auteur d'une bonne fin de saison avec quelques résultats sur le circuit ATP, il prouve qu'il est capable de rivaliser et finit par atteindre son meilleur classement en février 2023. C'est rare pour un joueur de 30 ans de réussir à percer sur le tard. « J’ai énormément savouré l’Open d’Australie et Roland-Garros surtout. Ensuite, moins parce que je sentais que je ne pouvais pas beaucoup gagner. Par contre, avec du recul, c’était dingue de me retrouver sur ces tournois en regardant d’où je viens. J’ai vraiment savouré. La même sensation qu’un mec qui découvre à 19 ans. Pour ceux qui me connaissent, je suis un peu enfant. J’adore jouer et découvrir. J’étais comme un dingue » poursuit-il.

Peur de rien