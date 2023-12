Tennis : L'état de la Race pour les Jeux olympiques avant 2024

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison 2023 vient à peine de toucher à sa fin et il est l'heure de se plonger directement dans l'année 2024, une année forcément importante puisqu'elle est synonyme de Jeux olympiques. Pour rappel, il existe plusieurs conditions pour faire partie du voyage à Paris l'été prochain, à commencer par le classement. S'il ne devrait pas trop y avoir de dégâts concernant les têtes d'affiche habituelles du circuit, il pourrait y avoir un gros suspense pour savoir quels seront les 4 Français qui représenteront nos couleurs.

Organisés en France l'année prochaine, les Jeux olympiques seront forcément un événement important dans la saison tennistique. Le tournoi olympique qui se déroulera du 27 juillet au 4 août prochain accueillera 56 joueurs sur les courts de Roland-Garros. Les places seront chères, à commencer par les joueurs français qui rêveront forcément d'une médaille d'or à la maison. Un classement spécial Race olympique a donc été créé puisqu'on prendra le classement ATP au lendemain de la finale de Roland-Garros 2024 pour déterminer les chanceux.

Une hiérarchie déjà dessinée

Si Novak Djokovic possède déjà une avance confortable dans ce classement qui débute après Roland-Garros, côté français il y a deux joueurs qui ont pris de l'avance et qui devraient sans trop de problèmes faire partie de l'aventure. En effet, Adrian Mannarino et Ugo Humbert, respectivement 11ème et 16ème dans ce petit "classement" créé pour l'occasion, ont pris de l'avance sur leurs compatriotes. Pour rappel, en plus d'avoir un classement suffisant, il faudra faire partie des 4 meilleurs de sa nation. Avec le nombre de candidats en lice, la France est l'un des pays pour lesquels les places seront très difficiles à aller chercher.

L'exploit Monfils

Troisième Français de ce classement à la 32ème place malgré son 74ème rang dans le classement ATP de cette semaine, Gaël Monfils a pu profiter de son grand retour sur le circuit en 2023. Le Français a réussi un été hors du commun et s'est même adjugé un titre à la toute fin de l'année à Stockholm. Pendant sa période de convalescence, il s'était confié sur ses objectifs de fin de carrière, qu'il imaginait impossibles à atteindre au vu de son état. Les Jeux olympiques de Paris figuraient en haut de la liste logiquement et tout semble bien parti.

Fils pas encore dans le coup

C'est ensuite que le classement des Français est un peu plus étrange. En effet, à la 4ème place dans cette Race olympique, c'est Constant Lestienne qui se retrouve pour le moment devant Arthur Fils à la faveur de ses résultats en Challenger. Le jeune espoir tricolore de 19 ans est même sous la menace d'Hugo Gaston et d'Arthur Rinderknech et devra s'envoler dans les mois à venir s'il veut faire partie de l'aventure olympique. Il y a quelques mois, il a annoncé faire des Jeux son grand objectif pour 2024.