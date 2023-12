Tennis : Nadal lâche une bombe sur sa retraite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Rafael Nadal a mis fin au suspense. Absent des courts depuis l'Open d'Australie 2023, le joueur espagnol de 37 ans a annoncé son retour pour le tournoi de Brisbane en janvier prochain. L'ancien numéro un mondial a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour en dire plus, notamment sur la date de sa retraite. Et celle-ci serait proche...

Rafael Nadal est de retour. Le joueur espagnol a pris la décision de s'aligner au tournoi de Brisbane en janvier prochain et de se lancer dans une nouvelle saison. La dernière ? Agé de 37 ans et usé par plusieurs années d'efforts, l'ancien numéro un mondial est conscient que le temps est compté. Ce mercredi, Rafael Nadal, qui a fait de Roland-Garros et des Jeux Olympiques ses objectifs de la saison, a confirmé que cette saison 2024 devrait être sa dernière au plus haut niveau.

Tennis : «Je m’en fous», Nadal se lâche sur son retour https://t.co/sXShgJBdf8 pic.twitter.com/sbHAXD9phk — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

« Il y a de fortes chances que ce soit ma dernière année »

« C'est une réalité. Il y a de fortes chances que ce soit ma dernière année, cela ne fait aucun doute. Il y a une chance que ce ne soit que la moitié de l'année, il y a une chance que ce soit une année entière, il y a une chance que nous ne soyons pas capables d'aller jusqu'au bout ? Ce sont des questions auxquelles je n'ai pas la capacité de répondre pour l'instant. Tout ce que je peux dire, c'est que je vais reprendre la compétition, que je continue à penser que c'est normal ou qu'il y a de fortes chances que ce soit ma dernière année » a confié Nadal dans des propos rapportés par Tennis Actu.

« J'ai eu beaucoup de doutes »