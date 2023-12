Tennis : Nadal annonce un grand changement pour son retour !

Alexis Brunet

C'est l'annonce que tout le monde attendait. Il y a quelques jours, Rafael Nadal a affirmé qu'il allait faire son retour à la compétition à l'occasion du tournoi de Brisbane. Cela fera alors presque un an que l'Espagnol n'aura pas joué un match officiel. Mais pour son retour, le Majorquin ne veut pas se mettre la pression, et exiger le meilleur de sa part, comme ce fut le cas depuis le début de sa carrière.

Le 18 janvier 2023, Rafael Nadal se faisait éliminer par Mackenzie McDonald, au deuxième tour de l'Open d'Australie. Nul ne pouvait alors imaginer à ce moment-là que l'Espagnol serait éloigné des terrains pendant près d'un an. En effet, diminué par des blessures, le Majorquin était obligé de se mettre en retrait du circuit, afin de se laisser une chance de goûter de nouveau à la compétition. Le célèbre gaucher a notamment été obligé de subir une arthroscopie du genou en juin.

Nadal de retour à Brisbane

Finalement, Rafael Nadal a atteint son objectif, et il sera bientôt de retour sur le circuit. L'Espagnol a annoncé qu'il allait revenir à la compétition à l'occasion du tournoi de Brisbane qui débute le 31 décembre. Il s'alignera par la suite à l'Open d'Australie, ce qui sera donc son premier majeur depuis un an. Le taureau de Manacor souhaite disputer une dernière saison au haut niveau, et pourquoi pas finir en apothéose avec une participation au Jeux Olympiques de Paris, et peut-être une médaille.

Djokovic se lâche sur Nadal et Federer https://t.co/C9Rg048f8s pic.twitter.com/ZRKiIyX2nU — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

«J'attends de moi de ne pas avoir d'attentes»