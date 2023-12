Tennis : Djokovic au sommet, il motive la jeunesse

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 1 mondial et sans contestation possible le meilleur joueur de l'année 2023, Novak Djokovic semble encore plus dominateur que jamais. Le Serbe, capable de prendre l'avantage sur la quasi-totalité de la concurrence à 36 ans, est définitivement le meilleur joueur de tous les temps et forme un superbe exemple pour la jeunesse. C'est d'ailleurs ce qui convainc toujours le Djoker de poursuivre sa carrière puisqu'ils sont rares à pouvoir se frotter à lui.

En parvenant à remporter 3 des 4 Grands Chelems et le Masters, Novak Djokovic a signé une performance folle pour se hisser à la 1ère place mondiale encore une fois. Celui qui va dépasser les 400 semaines sur le trône a sûrement réalisé la meilleure saison de sa carrière. A 36 ans, il continue d'être une formidable inspiration pour la jeune génération puisque c'est Holger Rune qui a tenu à prendre la parole pour lui rendre hommage.

Un exemple parfait

Faisant partie des meilleurs espoirs de la jeune génération, Holger Rune a connu une magnifique ascension vers les sommets depuis l'année dernière. Le Danois, numéro 8 mondial, a prouvé du haut de ses 20 ans qu'il était capable de se confronter avec succès aux tout meilleurs. Et son petit secret n'est pas bien surprenant : il considère que Novak Djokovic est un bel exemple. « En fait, j’apprécie que Novak soit encore là parce que pour nous, les jeunes joueurs, cela nous permet d’une certaine manière de voir ce qu’est le monde réel… Si nous n’avions jamais connu Roger, Rafa ou Novak, je pense qu’il nous manquerait quelque chose. Novak évolue toujours à un niveau extrêmement élevé. Il est très utile pour nous de voir cela de si près » a-t-il par exemple confié.

Une opposition spectaculaire

Novak Djokovic a déclaré il y a peu de temps qu'il serait encore présent sur le circuit tant qu'il réussit à gagner des matches et les plus grands titres en repoussant la jeune génération. « Il ne s’arrêtera pas tant que nous ne l’aurons pas battu, donc plus vite nous élèverons le niveau, plus vite nous prendrons la relève » a tenu à rappeler Holger Rune. Battu à deux reprises en deux semaines en toute fin de saison face à Djokovic, le Danois peut tout de même envisager de bousculer la hiérarchie puisqu'à chaque fois qu'il affronte le Serbe, c'est un long combat qui s'engage.

Un pas à franchir en 2024

Vainqueur du Masters 1000 de Paris-Bercy en 2022 et finaliste à deux reprises dans cette catégorie de tournois en 2023, Holger Rune a connu une année un peu bizarre. Mais au vu de la fin de saison qu'il a connue, le Danois peut prétendre passer à l'étape supérieure l'année prochaine. Entouré désormais de Boris Becker pour l'épauler, le jeune joueur de 20 ans semble bien parti.