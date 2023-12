Tennis : Djokovic imité par son rival, une erreur est dénoncée

Benjamin Labrousse

Seulement âgé de 20 ans, Carlos Alcaraz impressionne. Vainqueur étincelant de Wimbledon cette saison, le jeune Espagnol semble parfois connaître des moments de moins bien. Alors que ce dernier souhaite toujours reprendre la place de numéro un à Djokovic, Feliciano Lopez estime qu’Alcaraz devrait revoir sa manière d'aborder les matchs.

Novak Djokovic seul au monde. Vainqueur de trois tournois du Grand Chelem cette saison (Open d’Australie, Roland-Garros, US Open), le natif de Belgrade ne semble clairement pas près de céder la moindre miette à la nouvelle génération. Toutefois, Novak Djokovic a chuté face à la fougue de Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon. Impressionnant, le Murcien a connu des passages plus compliqués cette saison, notamment lors des dernières semaines de compétition. Pour certains observateurs, le joueur de 20 ans a encore des progrès à faire dans la gestion de son corps.

« Il a besoin d’être frais, d’avoir une étincelle »

Dans un long entretien accordé à AS , l’ancien numéro 12 mondial Feliciano Lopez s’est livré sur Carlos Alcaraz, en mettant en lumière son manque de gestion. « Il n’a que 20 ans, on l’oublie parfois. De plus, il joue avec beaucoup d’intensité, il a besoin d’être frais, d’avoir une étincelle » .

« Il ne peut pas faire de grands résultats dans un mode diesel comme Djokovic »