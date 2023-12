C'est annoncé, Djokovic a éclipsé Nadal et Federer

Alexis Brunet

Novak Djokovic est actuellement le meilleur joueur de tennis au monde selon le classement ATP. Mais il est possible qu'il soit aussi le meilleur joueur de l'histoire. Depuis que le Serbe détient le record du nombre de Grand Chelem remportés, un grand nombre de voix s'élèvent pour le proclamer GOAT. C'est notamment le cas de Patrick Mouratouglou, qui met le Djoker devant Rafael Nadal et Roger Federer.

En 2024, il sera compliqué pour Novak Djokovic de faire mieux qu'en 2023. En effet, cette année, le Djoker a remporté trois des quatre majeurs du circuit. Il n'y a que Wimbledon qui lui a échappé, et encore le Serbe est allé en finale, étant battu par Carlos Alcaraz. L'objectif de Nole la saison prochaine sera donc le Grand Chelem calendaire. Un exploit qui n'a plus été réalisé depuis Rod Laver en 1969.

Mouratouglou vote Djokovic pour le GOAT

S'il y arrive, Novak Djokovic entrera encore un peu plus dans la légende. Mais pour beaucoup, le Djoker est déjà le GOAT, c’est-à-dire le meilleur joueur de tennis de l'histoire. Patrick Mouratouglou a fait son choix. En effet, l'entraîneur français vote pour le Serbe. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis : « Je n’ai jamais vu dans l’histoire du tennis quelqu’un qui soit au top de sa forme à 36 ans, autant qu’à 26 ou 28 ans. C’est toute une carrière pour être au sommet. Il a eu une ou deux années difficiles, mais la majeure partie de sa carrière, il a été au sommet de son art, même s’il a joué à la même époque que Roger (Federer) et Rafa (Nadal), ce qui en dit encore plus sur l’incroyable joueur dominant qu’il est. Je pense que le fameux débat sur qui est le GOAT, je suppose, est complètement mort maintenant après cette année incroyable, trois autres tournois du Grand Chelem et une finale. Il a le record presque partout – nombre de Masters 1000, nombre de semaines n°1, nombre de Grands Chelems – et il joue toujours, il est toujours au sommet. »

Ils font tomber Djokovic et sont interpellés par Nadal https://t.co/8jYvMWcn4T pic.twitter.com/zVLd47jsYW — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

