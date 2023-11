Tennis : Quiz sur la saison de Novak Djokovic

Florian Barré

À 36 ans, il est encore sur le toit du tennis mondial. Bien qu’il a terminé l’année 2023 sur une grosse désillusion en Coupe Davis contre l’Italie de Jannik Sinner, Novak Djokovic vient de conclure une nouvelle saison exceptionnelle avec trois titres du Grand Chelem et le Masters de fin d’année dans la poche. L’occasion pour le10sport de vous tester sur l’exercice 2023 du Serbe.

Si l’on omet la Coupe Davis, qui aurait été la cerise sur « la cerise sur le gâteau », la fin de saison de Novak Djokovic fût digne d’un compte de fée. En plus des titres à l’US Open, au Rolex Paris Masters et aux ATP Finals, le Serbe a continué de nourrir ses principaux records. Il est, à l’heure où ses lignes sont écrites, le recordman du nombre total de semaines en tant que n°1 (406 semaines), hommes et femmes confondus. Il est aussi le joueur qui a terminé le plus de fois n°1 en fin d’année (8 fois). Mais aussi le joueur le plus âgé de l’histoire à finir n°1 mondial en fin d’année (36 ans, 7 mois et 9 jours). Enfin, le Serbe est celui qui a été n°1 mondial durant le plus d’années différentes (12 au total, entre 2011-2016 et 2018-2023).



Novak Djokovic ne veut pas s’arrêter en si bon chemin