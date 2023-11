Tennis : Djokovic prêt au combat, il envoie un message à Nadal

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il vient tout juste de terminer l'année par une défaite en Coupe Davis, Novak Djokovic peut enfin profiter des vacances pour se reposer et penser à la suite. Le Serbe, qui a peut-être réalisé la meilleure saison de sa carrière, s'est exprimé récemment sur le retour à la compétition de son plus grand rival, Rafael Nadal. Désormais le plus grand joueur de tous les temps, il n'a plus rien à prouver. Mais il a tout de même envie de disputer un dernier duel face à l'Espagnol.

Novak Djokovic n'est pas prêt à arrêter sa carrière. Même s'il a trouvé en Jannik Sinner un adversaire à sa hauteur en cette fin de saison, le Serbe est toujours au-dessus de tout le monde sur le long terme. Le numéro 1 mondial est en lice pour effacer tous les records et d'ailleurs, il a réussi à effacer Rafael Nadal des tablettes cette année en le dépassant largement au nombre de titres en Grand Chelem. Mais le retour du Majorquin interroge...

Un dernier duel attendu

Depuis que Rafael Nadal a annoncé quelques bonnes nouvelles à propos de son retour à la compétition, les joueurs du circuit commencent à recevoir des questions sur le sujet. Novak Djokovic n'y a pas échappé et il a déclaré à la presse espagnole lors de sa semaine à Malaga en Coupe Davis qu'il attend avec impatience de retrouver son plus grand rival sur le court. « Ce serait un peu comme une dernière danse. Je ne sais pas combien de fois nous aurons encore l’occasion de nous affronter ou si nous le ferons. J’espère que ce sera le cas, car c’est ce que tout le monde souhaite, et moi aussi » a-t-il notamment confié.

Tennis : Nadal dévoile le nom de son héritier ? https://t.co/drAicwlqub pic.twitter.com/BWixJV66LU — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

Pas de duel à Roland-Garros ?

Rafael Nadal pourrait revenir à la compétition tout début 2024 dans l'objectif de jouer à l'Open d'Australie. Pour ce qui semble être sa dernière saison sur le circuit, le Majorquin voit les choses en grand. Pourtant, Novak Djokovic n'a pas envie d'aller le jouer sur ses terres. « Je pense que beaucoup de gens aimeraient que ce soit à Roland Garros, pourquoi pas ? Mais si vous me donnez le choix, je dirais n’importe où mais pas là‐bas. Roland Garros ne serait pas mal, mais Nadal est le joueur qui y a gagné le plus de fois dans l’histoire du tournoi. Je pense que n’importe quel endroit serait extraordinaire pour nous et pour le monde du tennis » redoute le Serbe.

Nadal bientôt de retour

S'il a déjà dit qu'il faudra attendre que son clan communique la date officielle de son retour, Rafael Nadal est annoncé en Australie en janvier prochain. L'Espagnol aurait décidé de s'entraîner durement en décembre avant de voyager à la toute fin du mois de décembre pour se rendre en Australie et jouer un ATP 250 avant le premier Grand Chelem de l'année. En 2022, il avait déjà pris cette initiative qui s'est avérée payante puisqu'il avait dans la foulée remporté l'Open d'Australie.