Tennis : Sinner étincelant, il a trouvé le talon d'Achille de Djokovic !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une incroyable semaine pour terminer l'année avec un nouveau trophée entre les mains, Jannik Sinner a porté l'Italie vers le titre en Coupe Davis. 47 ans après le premier titre de cette nation dans cette compétition autrefois tellement prestigieuse, c'est grâce à son meilleur joueur, le numéro 4 mondial, que le succès s'est construit. Jannik Sinner a été flamboyant pour s'imposer face à Novak Djokovic 11 jours après l'avoir déjà battu en poules du Masters.

Terriblement déçu en finale du Masters chez lui à Turin, Jannik Sinner aurait pu prendre peur au moment de défier le même adversaire quelques jours plus tard, un certain Novak Djokovic. Le Serbe, qui a décidé de faire de la Coupe Davis un grand objectif pour la fin de la saison, a dû rendre les armes face à l'Italien alors qu'il avait 3 balles de match. Au milieu d'une rencontre perturbée par une polémique sur un contrôle antidopage, le numéro 1 mondial fait preuve d'une terrible défaillance face aux meilleurs quand il s'agit de défendre les couleurs de son pays...

Deux défaites face au même joueur le même jour

Dans sa carrière, Novak Djokovic a disputé à ce jour pas moins de 1300 matches sur le circuit ATP. Et sur ces 1300 matches, il n'a perdu que 4 fois après avoir eu au moins une balle de match. Une statistique impressionnante surtout que Jannik Sinner a fait l'exploit de jouer le double ensuite face au Serbe et de le battre encore une fois ! Un scénario improbable qui n'est jamais arrivé et qui prouve bien que l'Italien a sûrement passé un cap cette année.

Tennis : Alcaraz, Sinner, Tsitsipas... Ces joueurs qui ont éclos au Masters Next Gen https://t.co/bavcq45GY6 pic.twitter.com/TMtHjII46P — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

Une déroute étonnante

En s'inclinant face à Jannik Sinner en demi-finales de la Coupe Davis samedi dernier, Novak Djokovic a continué d'alimenter une terrible statistique le concernant : il n'a jamais battu un top 5 dans une compétition où il défend les couleurs de la Serbie, ce qui semble ahurissant. D'ailleurs, il n'avait plus perdu en Coupe Davis depuis 2011. Selon une statistique sortie sur les réseaux sociaux, le numéro 1 mondial s'est à chaque fois incliné face à un membre du top 5 sur 7 rencontres en Coupe Davis ou aux Jeux olympiques, en 2008, 2012 et 2021 notamment. La voilà peut-être, la grande faiblesse de Novak Djokovic.

Les prémisses d'une domination italienne ?

Ce succès en Coupe Davis pourrait signifier beaucoup pour Jannik Sinner. En effet, dans l'histoire récente, plusieurs joueurs ont réussi une incroyable saison quelques mois après avoir remporté la Coupe Davis. C'était le cas pour Novak Djokovic en 2010 lors du seul titre de la Serbie, de Nadal en 2009 ou même encore de Murray en 2015. Quoi qu'il en soit, le numéro 4 mondial a prouvé qu'il était prêt à remporter un Grand Chelem dès 2024.