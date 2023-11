Ils font tomber Djokovic et sont interpellés par Nadal

Amadou Diawara

Après avoir écarté la Serbie de Novak Djokovic, l'Italie a remporté la Coupe Davis face à l'Australie ce dimanche. Sacrés pour la deuxième fois de son histoire dans la compétition, les Italiens ont eu la chance d'être félicité par Rafael Nadal sur les réseaux sociaux.

En lice pour la Coupe Davis, la Serbie s'est frottée à l'Italie en demi-finale. Toutefois, la bande à Novak Djokovic n'a pas réussi à l'emporter. En effet, l'Italie s'est imposée 2-1 face à la Serbie, le numéro un mondial s'étant notamment incliné face à Jannick Sinner en simple (6-2, 2-6, 7-5).

Nadal envoie un message à l'Italie

Après la défaite de la Serbie, Victor Troicki a fait passer un message fort à Novak Djokovic. « Je suis fier de mes joueurs, de toute l’équipe. Malheureusement, cette année non plus, cela n’a pas fonctionné. Il manquait un point pour accéder à la finale, où nous aurions eu notre chance. On a été si proche que forcément cette défaite a un goût très amer. Mais je veux aussi retenir le match phénoménal de Miomir Kecmanovic, et le match incroyable de Novak face à Sinner. Nole est le plus grand héros de Serbie, il a réussi l’impossible tant de fois, mais cela arrive à tout le monde de perdre, il est l’humain aussi, c’est le sport » , a confié le capitaine serbe.

«Félicitations l’Italie, vous êtes grandissimes»