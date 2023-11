Il interpelle Djokovic après la déroute

Alexis Brunet

Dernièrement, Novak Djokovic était engagé en Coupe Davis. Malheureusement pour le Djoker, la Serbie s'est fait éliminer au stade des demi-finales par l'Italie, future vainqueur de la compétition. Nole n'a pas réussi à qualifier son pays, car il s'est incliné face à Jannik Sinner. Mais pour le capitaine serbe Victor Troicki, le numéro un mondial ne peut pas réussir l'impossible à chaque fois.

Novak Djokovic a réalisé une année 2023 impressionnante. Le Serbe a remporté trois majeurs sur quatre. Il s'est imposé lors de Roland-Garros, à l'Open d'Australie, et à l'US Open. Le Djoker est aussi arrivé en finale de Wimbledon, mais Carlos Alcaraz l'a privé du fameux Grand Chelem calendaire. Cela aurait été une prouesse, puisque la dernière fois qu'un joueur a réalisé cet exploit c'était Rod Laver, en 1969.

Djokovic n'a pas réussi à rallier la finale de la Coupe Davis

En plus de sa saison en solo, Novak Djokovic a aussi représenté son pays. La Serbie participait à la Coupe Davis dernièrement, et les compatriotes du Djoker n'ont pas réussi à atteindre la finale. Ils se sont fait éliminer en demi-finale par l'Italie. Nole a notamment perdu la rencontre décisive face au très performant Jannik Sinner.

Tennis : Polémique pour Djokovic, il réclame une énorme sanction https://t.co/p0XT0AYdO7 pic.twitter.com/OM8JVLtv15 — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

Troicki défend Djokovic