Tennis : Sinner/Djokovic, la rivalité de cette fin de saison

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette semaine, la phase finale de la Coupe Davis se déroule en Espagne à Malaga. Parmi les équipes engagées, l'Italie et la Serbie qui ont réussi à s'imposer dans leur quart de finale jeudi. Nous aurons donc un nouveau duel entre Jannik Sinner et Novak Djokovic pour terminer la saison. Opposés à deux reprises au Masters, pour une victoire partout, les deux hommes vont animer cette compétition qui a perdu de sa saveur.

Il est devenu rare ces derniers temps de voir deux joueurs du top 10 s'affronter en Coupe Davis. Et forcément, quand il s'agit d'un duel entre Jannik Sinner et Novak Djokovic, l'attention monte d'un cran. Samedi, l'Italie et la Serbie se défieront en demi-finales de la fameuse compétition par équipes avec pour les deux en tête un titre. Il s'agira donc du troisième duel entre le numéro 1 mondial et le jeune italien en l'espace de 11 jours.

La soif d'apprendre

Principal artisan de la victoire de l'Italie face aux Pays-Bas en quarts de finale, Jannik Sinner a emmené son pays vers les demi-finales en remportant son simple et en disputant le double qui a offert la victoire. La Serbie a quant à elle gagné ses deux matches et l'Italien a l'eau à la bouche concernant son duel en vue face au numéro 1 mondial. « Il est évident que pour ma croissance, il est important que je rencontre à nouveau Nole, nous avons vu que les matches de Coupe Davis sont toujours serrés, c’est souvent du 50–50 » a déclaré le numéro 4 mondial dans des propos rapportés par Ubitennis .

Un effort mental important

En parvenant à se défaire de Novak Djokovic lors de la phase de poules du Masters pour la première fois en 4 confrontations, Jannik Sinner semblait avoir débloqué la situation. Mais l'Italien a subi la loi du Serbe en finale le dimanche devant son public. Le Djoker s'est montré impitoyable et cet affrontement pourrait faire beaucoup de mal à Sinner s'il venait à échouer encore une fois. En reprenant l'avantage, Djokovic propose un énorme défi à la concurrence...

La grande rivalité

Si Carlos Alcaraz a construit une belle rivalité avec Novak Djokovic depuis l'année dernière, c'est Jannik Sinner qui reprend le flambeau en cette fin de saison. L'Italien connaît la meilleure période sa carrière pour le moment, lui qui n'avait jamais eu l'habitude de jouer autant de grands joueurs en si peu de temps. Mais il l'a confié : jouer autant d'adversaires coriaces ne lui fera que du bien.