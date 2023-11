Masters : Sinner/Djokovic, grand festival pour terminer l'année !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au terme d'une année 2023 riche en sensations fortes, c'est l'heure de la grande finale du Masters ATP ce dimanche, le dernier grand match sur le circuit principal dans un tournoi individuel. Toute la semaine, les huit meilleurs joueurs du monde ont livré de grands affrontements et c'est finalement Jannik Sinner qui retrouvera encore Novak Djokovic pour la finale à Turin pour tenter de s'offrir le plus grand titre de sa carrière. Les deux hommes ont déjà offert au public le meilleur match du tournoi jusqu'à présent en poules. Et s'ils terminaient l'année en beauté ?

Grand tournoi prestigieux, le Masters est un rendez-vous tellement apprécié du public et des joueurs d'une part grâce au format unique sur le circuit. Cette année, on ne pouvait presque pas être mieux servis au vu des affiches des demi-finales. En effet, les 4 meilleurs mondiaux, indéniablement ceux qui ont créé un fossé avec le reste du plateau, étaient au rendez-vous et la finale opposera finalement Novak Djokovic, numéro 1 mondial, à Jannik Sinner, le grand espoir italien en pleine forme à domicile.

Djokovic pour casser l'ambiance ?

Déjà qualifié de justesse pour les demi-finales, Novak Djokovic a beaucoup joué depuis le début de la semaine. Le Serbe n'a fait qu'une bouchée de Carlos Alcaraz en demi-finales ce samedi pour se qualifier pour sa 9ème finale au Masters. Dimanche, il sera seul face au public pour tenter de décrocher un septième titre, synonyme de record détenu seul devant Roger Federer. Dans le dur physiquement, le numéro 1 mondial a tout de même une marge impressionnante sur ses adversaires quand il ne joue pas à son meilleur niveau. Encore une fois, il pourrait montrer au monde sa suprématie.

Sinner, refaire l'exploit

Vainqueur dans la douleur d'un fabuleux combat face à Novak Djokovic mardi lors de la phase de poules, Jannik Sinner retrouve le même adversaire cinq jours plus tard. On ne va pas se le cacher : il s'apprête à faire face à un immense défi, le plus grand de sa carrière pour le moment. Pour sa première qualification au Masters, l'Italien a profité de l'occasion devant son public pour se sublimer et encore augmenter son niveau. Il n'a fait que confirmer les échelons gagnés au cours des derniers mois mais le plus dur reste à faire.

Immense combat pour terminer l'année ?

Mardi, Jannik Sinner et Novak Djokovic ont déjà disputé l'un des plus beaux matches de l'année en 2 sets gagnants. S'il sera difficile de faire mieux, les deux hommes risquent de livrer encore une belle bataille. L'Italien a peut-être enregistré sa victoire la plus prestigieuse jusqu'à présent et il reste sur des mois très fructueux : il en est à 8 victoires consécutives face au top 10, dont 3 face à Medvedev. Ce dimanche, c'est tout un pays qui sera derrière celui qui aurait pu éliminer Djokovic du tournoi en perdant son match contre Rune. Le retour de bâton serait terrible...