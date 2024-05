RC Lens : Franck Haise l'annonce, c'est terminé

Arnaud De Kanel

Battu par l'OM dimanche dernier, le RC Lens s'est relevé. Vendredi soir, les Sang et Or se sont imposés à Bollaert et ils se rapprochent à grands pas de l'Europe. Seule ombre au tableau, la blessure de Kevin Danso qui pourrait manquer la fin de la saison selon son entraîneur, Franck Haise.

Le RC Lens n'avait pas le droit à l'erreur. Face à une équipe en perdition, le FC Lorient de Régis Le Bris, les hommes de Franck Haise l'ont emporté et comptent désormais 5 points d'avance sur l'OM à deux journées de la fin. Un seul faux pas des Olympiens lors de la prochaine journée enverrait les Lensois en Europe pour la deuxième saison consécutive. Mais ils devront également enchainer et une absence de taille pourrait leur faire défaut.

Danso sort sur blessure

Touché à l'adducteur, Kevin Danso a cédé sa place à la mi-temps. Le défenseur central autrichien passera des examens pour évaluer sa blessure. Il pourrait manquer les deux dernières journées face à Rennes et Montpellier. Franck Haise ne se montre d'ailleurs pas très confiant et craint que la saison de Danso soit terminée.

Saison terminée ? Les craintes de Franck Haise