OM-RC Lens : Haise annonce la couleur pour son mercato

Thibault Morlain

Jean-Louis Gasset va partir à la fin de la saison et l'OM s'est donc mis en quête d'un nouvel entraîneur. Tandis que Paulo Fonseca a les faveurs de la direction olympienne, d'autres profils seraient étudiés. Cela serait notamment le cas de Franck Haise. Aujourd'hui sur le banc du RC Lens, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2027, l'entraîneur de 53 ans a d'ailleurs fait un point sur son avenir.

On ne sait toujours pas qui sera l'entraîneur de l'OM la saison prochaine et jusqu'à présent, de nombreux noms ont été évoqués pour venir remplacer Jean-Louis Gasset. Comme le10sport.com vous l'a révélé, Paulo Fonseca est la priorité de Pablo Longoria. Mais voilà que d'autres candidats figureraient sur la short-list de l'OM. Actuel entraîneur du RC Lens, Franck Haise a lui aussi été cité pour venir s'asseoir sur le banc du Vélodrome. Quid alors du technicien des Sang et Or ?

« Je suis sous contrat jusqu'en 2027 »

Alors que son avenir fait l'objet de plus en plus de rumeurs, Franck Haise voit les questions se multiplier à ce sujet. Ce jeudi, en conférence de presse, l'entraîneur du RC Lens en a rajouté une couche à propos de sa situation, faisant alors savoir, rapporté par La Voix du Nord : « Je suis sous contrat jusqu'en 2027. Je prépare, et cela depuis plusieurs semaines et mois, la suite : la signature des jeunes pros, le recrutement, l’effectif. J’ai également préparé les stages d’avant-saison, la planification de la préparation, les matchs amicaux »

« J’ai quand même des perspectives de travailler toujours pour le club »