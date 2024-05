Mercato : Le PSG veut signer «l’un des meilleurs du monde» à son poste

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vitinha monte en puissance. Acheté 40M€ en 2022, le joueur portugais n'est pas étranger à la bonne forme du PSG cette saison. Positionné au cœur du jeu, le milieu de terrain s'illustre aussi devant les cages. Libéré, il n'hésite plus à prendre sa chance. Aujourd'hui, Luis Enrique le considère comme l'un de ses leaders et espère le voir signer un nouveau contrat.

Marco Verratti n'est plus. Parti au Qatar lors du dernier mercato estival, l'international italien a été effacé par Vitinha, qui est, parfaitement, parvenu à assurer sa succession. Libéré depuis les départs de certaines stars comme Lionel Messi ou Neymar, le joueur portugais n'est plus le même joueur que la saison dernière. Désormais, Vitinha n'hésite plus à prendre ses responsabilités devant les buts, ce qui lui permet d'améliorer ses statistiques. En conférence de presse, Luis Enrique a tenu à le féliciter.

Luis Enrique est emballé

« Je crois que Vitinha fait une saison incroyable. Il est à la hauteur des meilleurs milieux de terrain du monde. Il a cette capacité à pouvoir jouer en tant qu’ailier, à l'intérieur, numéro 6... Il est très important. Le joueur qui va jouer en numéro 6 va un peu indiquer la façon dont nous allons jouer. Il a cette capacité à marquer des buts. Il y a aussi un aspect dans lequel il s'est beaucoup amélioré, et je crois que c’est un peu grâce à moi, c’est en défense. Il est capable de marquer les joueurs, de ne pas se faire prendre dans le dos. Je crois que c’est un des meilleurs joueurs de notre équipe » a confié le coach du PSG en conférence de presse.

Le PSG veut sécuriser son avenir