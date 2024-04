Amadou Diawara

Lors de l'été 2022, le PSG s'est offert les services de Vitinha, arrivé en provenance du FC Porto. Un joueur qui fait le plus grand bonheur de Luis Enrique cette saison. S'il n'est plus au PSG aujourd'hui, Antero Henrique mérite tout de même des remerciements, puisque c'est grâce à lui que Vitinha a signé.

Très performant sous les couleurs du FC Porto, Vitinha a tapé dans l'œil de la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale a fait le nécessaire pour boucler son transfert lors de l'été 2022. En effet, le PSG a trouvé un accord à hauteur de 41,5M€ avec le FC Porto pour le recrutement de Vitinha.

PSG : Une star fait une annonce pour son transfert ! https://t.co/li8iDu46Ja pic.twitter.com/pEl5bY5bDx — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

Après Verratti, Vitinha est le nouveau régulateur du PSG

Etincelant lors de ses premières semaines au PSG, Vitinha a ensuite vécu une période de trouble. En effet, le milieu de terrain portugais n'arrivait plus à évoluer à son plus haut niveau la saison dernière. D'après L'Equipe ses relations fraiches avec Neymar et Lionel Messi n'y sont pas pour rien. Mais aujourd'hui est un autre jour, et avec les départs des deux stars sud-américaines, Vitinha est désormais l'un des hommes forts du PSG. Alors que le joueur de 24 ans excelle en 2023-2024, Luis Enrique peut dire merci à Antero Henrique.

Vitinha a signé au PSG grâce à Henrique