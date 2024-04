PSG : Une star fait une annonce pour son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du prochain mercato estival, le PSG cherchera à renforcer son milieu de terrain avec la signature d'un grand nom. Cela pourrait être Joshua Kimmich, dont le nom était déjà évoqué à Paris cet hiver. Mais le milieu de terrain du Bayern Munich assure qu'il se concentre pour le moment sur la fin de saison et la demi-finale de Ligue des champions contre le Real Madrid.

En quête de renforts importants au milieu de terrain, le PSG pourrait bien faire le forcing pour le transfert de Joshua Kimmich, dont l'avenir au Bayern Munich est très incertain. Cependant, l'international allemand ne semble pas se préoccuper de son futur pour le moment comme il l'a expliqué à la presse espagnole.

Kimmich évoque son avenir au Bayern

« Je veux parler au Bayern. Et quand ce sera fait, je ne sortirai pas pour en parler à la presse. Je me concentre uniquement sur les deux matches contre le Real Madrid », assure le milieu de terrain du Bayern Munich dans une interview accordée à AS avant d'être relancé sur la perspective d'un transfert en Espagne.

«Pour l'instant, je n'y pense pas»