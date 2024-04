Mercato : C’est confirmé, le PSG est passé à l’action pour un joueur de Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Marcus Thuram est aux anges. Avec l'Inter, le buteur tricolore de 26 ans a été couronné champion d'Italie après sa victoire face au Torino ce dimanche (2-0). Présent à Milan depuis un an, le joueur semble heureux en Serie A. Pourtant, il y a quelques mois, les appels ne manquaient pas. Le PSG avait, notamment, tenté le coup après le Mondial 2022 au Qatar.

Le recrutement du PSG a pris un virage il y a quelques mois sous l'impulsion de Luis Campos. Pour satisfaire un maximum Kylian Mbappé, le conseiller sportif du PSG a décidé de mettre l'accent sur l'achat de joueurs français. Ainsi, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Lucas Hernandez ou encore Bradley Barcola ont débarqué dans la capitale lors du dernier mercato estival. Comme indiqué par Saber Desfarges, un autre buteur de l'équipe de France aurait été contacté par le PSG après la Coupe du monde 2022.

Le PSG a tenté le coup pour Thuram

Selon le journaliste de TF1 , le PSG souhaitait miser sur l'attaquant, alors sous contrat avec le Borussia VfL Mönchengladbach. Le club aurait transmis une offre, qui n'aurait pas satisfait Thuram. Egalement contacté par Chelsea, l'Atlético et le Milan AC, le buteur a finalement pris la décision de rejoindre l'Inter. Lors d'un entretien accordé à Canal + , Thuram avait expliqué son choix.

Thuram avait expliqué son refus