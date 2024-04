Il réalise un coup historique au PSG, Mbappé est battu !

Amadou Diawara

Leader avec douze points d'avance sur son dauphin, l'AS Monaco, le PSG est mathématiquement champion de France à trois journées de la fin du championnat. A Paris depuis l'été 2013, Marquinhos va soulever son neuvième titre en Ligue 1. Il égale ainsi le record de Marco Verratti, son ancien coéquipier au PSG.

A la fin de la dernière saison, le PSG a changé d'entraineur. Après avoir remercié Christophe Galtier, le club de la capitale s'est offert les services de Luis Enrique. Après avoir remporté le Trophée des Champions avec le PSG, le coach espagnol a honoré la tradition rouge et bleu en Ligue 1. Habitué à remporter le championnat de France depuis le rachat de QSI, l'écurie rouge et bleu a mathématiquement remporté l'édition 2023-2024 de la Ligue 1. En effet, le PSG comptabilise douze points d'avance sur son dauphin, l'AS Monaco, et ce, à trois journées de la fin de la saison.

Marquinhos va soulever un 9ème trophée en Ligue 1

Arrivé au PSG lors de l'été 2013, Marquinhos va soulever son neuvième trophée en Ligue 1. Le capitaine du PSG arrive donc à la hauteur de Marco Verratti, son ancien coéquipier à Paris, qui était le seul recordman de titres de champion de France jusqu'à présent.

Mbappé a remporté le championnat de France à sept reprises

Derrière Marquinhos et Verratti, huit joueurs occupent la troisième place du classement avec sept sacres en Ligue 1. D'ailleurs, les deux hommes en connaissent certains. En effet, Jean-Michel Larqué, Hervé Revelli, Grégory Coupet, Sidney Govou, Juninho, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé ont tous remporté le championnat de France à sept reprises. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, Marquinhos devrait bientôt passer devant Marco Verratti. De son côté, Kylian Mbappé ne devrait jamais battre ce record. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 du PSG va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, à moins d'un énorme retournement de situation.