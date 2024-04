Mercato - PSG : Luis Enrique et Luis Campos ont pris une grande décision et elle va en surprendre plus d’un…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Pour le PSG, le grand chantier de l’été sera de trouver le successeur de Kylian Mbappé. Et avec les moyens XXL des Qataris, tout le monde s’attend à l’arrivée d’une superstar du football mondial. Mais Luis Enrique et Luis Campos pourraient surprendre.

Après avoir réussi l’exploit de prolonger Kylian Mbappé en 2022, le PSG pensait pouvoir récidiver. Mais l’appel du Real Madrid a été trop fort et le train merengue ne se rate pas deux fois… A l’issue de son contrat qui court jusqu’en juin prochain, l’attaquant français va donc tirer sa révérence. Après sept longues années dans la Capitale, Mbappé fera ses valises. En espérant qu’il puisse embarquer avec lui une Ligue des Champions, Paris ayant une demi-finale alléchante à disputer cette semaine contre le Borussia Dortmund (mercredi, 21h). Pour le PSG, le chantier de sa succession est d’ores et déjà ouvert. Et Paris a déjà pris une grande décision.

Enrique et Campos ont tranché

Depuis quelques semaines, plusieurs noms ronflants viennent alimenter la rubrique « Mercato » du PSG. Victor Osimhen (Naples) et Rafael Leao (Milan AC), les trouvailles de Luis Campos au LOSC, sont cités, avec des clauses libératoires XXL pour chacun d’entre eux. Des garçons comme Bernardo Silva (Manchester City) sont également suivis depuis un moment par l’état-major parisien. Mais selon nos sources, Luis Enrique et Luis Campos ont pris une grande décision pour l’après-Mbappé. La priorité n’est pas à la venue d’une nouvelle superstar. Paris veut miser sur l’effectif en place. Et confier les responsabilités de l’animation offensive à un joueur déjà sous contrat avec Paris.

L’heure de Xavi Simons