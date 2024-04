EXCLU - Mercato : Le PSG attend Simons, Fofana pas d’actualité

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Tout proche d’un nouveau titre de champion de France, le PSG prépare déjà la saison prochaine. Comme révélé par le10sport.com, l’une des priorités parisiennes est d’organiser le retour de Xavi Simons dans la Capitale. Évoquée par nos confrères de Foot Mercato, la piste Fofana (AS Monaco) n’est pas d’actualité.

Il n’existe plus aucun suspense en Ligue 1, le PSG fonce vers le 12e titre de son histoire. Et même si ce nouveau sacre pourrait être officiel ce week-end, aucune cérémonie ne devrait avoir lieu pour le moment. Selon L’Équipe , la cérémonie de remise du trophée serait plutôt prévue pour la 33e journée. Mais en coulisses, on ne prépare pas uniquement les festivités de fin de saison. Le mercato est déjà sur la table et Luis Campos planche activement sur plusieurs dossiers.

Xavi Simons, réponse attendue

Comme révélé par le10sport.com, le retour de Xavi Simons est une priorité par le PSG. Prêté à Leipzig, le milieu de terrain néerlandais est vivement espéré par Luis Enrique pour la saison 2024-2025. Mais pour cela, il faut que le principal intéressé dise « oui ». Si son contrat court jusqu’en juin 2027, des accords passés avec les dirigeants parisiens au moment de son prêt l’été dernier indiquent qu’il a la possibilité d’être transféré ailleurs s’il en émet le souhait. Nos sources indiquent que la réponse de Xavi Simons n’est pas encore tombée. Elle est vivement espérée pour ce mois de mai.

Fofana n’est pas dans les plans