PSG : Colère d'Al-Khelaïfi à cause du mercato ?

Alexis Brunet

Il est compliqué de s'imposer au sein du PSG si l'on n'est pas une grande star internationale. En effet, le club de la capitale a longtemps délaissé les jeunes joueurs prometteurs, surtout ceux issus de son centre de formation. Mais cela n'a pas toujours bien été vécu par Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le président parisien n'aurait que très peu apprécié d'avoir laissé filer Christopher Nkunku, ou bien de n'avoir pas réussi à mettre la main sur Mathys Tel.

Cette saison, les jeunes joueurs formés au PSG ont la cote à Paris. Cela est parfaitement illustré par l'exemple Warren Zaïre-Emery, qui fait maintenant partie des titulaires indiscutables du club de la capitale, alors qu'il vient seulement d'avoir 18 ans. Dans le même sens, lors du dernier match de championnat, Senny Mayulu et Yoram Zague étaient titulaires, deux joueurs formés au PSG.

Le PSG souhaite donner plus sa chance aux jeunes

Autrefois, au PSG, la priorité était donnée au recrutement de grandes stars internationales, mais cela a changé dernièrement. Le club de la capitale souhaite donner plus de temps de jeu et d'opportunités aux jeunes joueurs de son centre de formation, afin de les garder, et de miser sur eux.

Al-Khelaïfi s'énerve à cause de Tel et Nkunku