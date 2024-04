Mercato : L’OM a choisi son entraîneur !

Hugo Chirossel

Nommé le 20 février dernier pour succéder à Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset s’est engagé jusqu’à la fin de la saison et tout porte à croire qu’il ne sera plus là pour la suivante. L’OM s’est donc d’ores et déjà lancé à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine et a fait de Paulo Fonseca sa priorité.

Comme c’est souvent le cas ces dernières années, un nouvel entraîneur va arriver sur le banc de l’OM l’été prochain. Remplaçant de Gennaro Gattuso, qui avait lui-même succédé à Marcelino, Jean-Louis Gasset ne se projette pas au-delà de sa mission de 100 jours à Marseille, lui qui a été nommé le 20 février dernier.

L’OM ne lâche pas Fonseca

Comme indiqué par Le 10 Sport , l’OM a déjà un nom pour succéder au technicien français. Déjà pisté l’année dernière pour succéder à Igor Tudor, Paulo Fonseca est toujours dans le viseur de l’OM, qui n’a jamais rompu le contact avec l’entraîneur du LOSC, où il arrive à la fin de son contrat.

Fonseca priorité de l’OM pour l'après-Gasset