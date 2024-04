Le PSG en danger ? Il lâche une grande annonce

Benjamin Labrousse

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG va affronter le Borussia Dortmund. Une formation que les Parisiens connaissent bien, et qui s’avère plus qu’abordable pour Paris. Néanmoins, Christian Wörns a affirmé ce dimanche que le club français devra clairement se méfier du BVB, capable de provoquer la surprise.

Quasiment champion de France, le PSG met désormais le cap sur la Ligue des Champions. Mercredi, le club de la capitale affronte le Borussia Dortmund pour la demi-finale aller (21h, à Dortmund). Pour la seconde fois de son histoire après l’édition 2019-2020, les Parisiens pourraient disputer une finale de C1. Mais pour cela, Paris doit triompher du BVB , un adversaire coriace, et déjà rencontré lors des phases de groupes cette saison.

Le PSG grand favori face à Dortmund ?

Victorieux au Parc des Princes en septembre dernier (2-0), le PSG avait connu plus de difficultés face au club allemand à Dortmund en décembre (1-1). Néanmoins, de nombreux observateurs ne se voilent pas la face, voyant très clairement les partenaires de Kylian Mbappé sortir vainqueurs de cette double confrontation. Ancien joueur du PSG (1998-1999), mais également du Borussia Dortmund (1999-2008), Christian Wörns estime que, bien que le club parisien soit favori, le BVB aura clairement son mot à dire sur cette demi-finale.

« Il ne faudra en aucun cas sous-estimer cette formation de Dortmund »