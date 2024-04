Zaïre-Emery lui promet du lourd avec un crack du PSG

Thibault Morlain

A seulement 17 ans, Senny Mayulu est le nouveau joyau qui est en train d’exploser au PSG. Alors que Luis Enrique lui fait de plus en plus confiance, le milieu offensif gravit également les échelons avec les sélections de jeunes de l’équipe de France. Récemment surclassé en U19, Mayulu a vu Bernard Diomède faire une confidence à ce sujet.

« Senny est très clairement l’une des belles surprises cette saison. Si vous suivez les catégories de jeunes du club, vous savez qu’il possède un profil parfait pour mon modèle de jeu ». Au PSG, Luis Enrique est sous le charme de Senny Mayulu. Dernier crack issu du centre de formation du club de la capitale, le joueur de 17 ans ne cesse de faire bonne impression avec Paris. C’est aussi le cas en équipe de France, notamment avec les U19 où Bernard Diomède n’a pas hésité à lui faire confiance.



« C’est le même que moi, vous pouvez y aller tous les jours »

Récemment appelé par Bernard Diomède en équipe de France U19, Senny Mayulu peut notamment remercier… Warren Zaïre-Emery. En effet, pour Téléfoot , le sélectionneur des jeunes français a révélé : « J’ai beaucoup discuté avec Warren. Je lui ai dit en rigolant : « Ecoute, le petit m’intéresse. Qu’est-ce que tu en penses ? ». Il m’a dit : « C’est le même que moi, vous pouvez y aller tous les jours ». En équipe de France, le niveau s’élève et aujourd’hui, on s’aperçoit que lui, tu le mets dans un groupe, il s’élève aussi ».

« On était ensemble depuis les U12 »