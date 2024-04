Le PSG officialise une signature historique ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Warren Zaïre-Emery a prolongé son contrat au PSG jusqu'en 2029. Le jeune milieu de terrain devrait donc encore évoluer au moins cinq saisons avec son club formateur. Une perspective qui lui permet de se projeter sur le long terme à Paris où il pourrait s'inscrire comme l'un des Titis les plus capés de l'histoire du PSG.

Comme annoncé depuis plusieurs mois par le10sport.com, Warren Zaïre-Emery a bel et bien prolongé son contrat avec le PSG. Par le biais d'un communiqué, le club de la capitale s'est ainsi dit « heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Warren Zaïre-Emery. Le Club s’est lié avec le milieu de terrain de 18 ans jusqu’au 30 juin 2029 . » Une signature symbolique pour le club de la capitale qui prouve sa volonté de s'appuyer sur son centre de formation. D'ailleurs, Warren Zaïre-Emery pourrait bien marquer l'histoire du PSG.

Après sa prolongation, Zaïre-Emery peut écrire l'histoire au PSG

Déjà devenu le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à 16 ans, 4 mois et 29 jours, Warren Zaïre-Emery est également le plus jeune buteur du club parisien, juste avant ses 17 ans (16 ans, 330 jours). Mais ce n'est probablement que le début. Avec déjà 69 apparitions sous les couleurs du club de la capitale, le jeune milieu de terrain parisien va rapidement entrer dans le top 10 des Titis les plus capés. Pour le moment, Mamadou Sakho (201 apparitions) occupe la 10e position. Un total que Zaïre-Emery devrait atteindre sans s'arrêter là puisque le 2e Titi le plus capé de l'histoire du PSG est Éric Renaut avec 290 matches. En revanche, les 435 apparitions de Jean-Marc Pilorget sont encore très loin. C'était même le record absolu il y a encore quelques jours, avant que Marquinhos ne le batte. Zaïre-Emery pourrait également s'imposer comme un cadre en équipe de France. Avec 2 sélections, sa carrière internationale ne fait que commencer, mais rien n'empêche de penser qu'il puisse devenir le Titi avec le plus de sélections. Pour le moment, c'est Nicolas Anelka (69 sélections) qui détient ce record.

Zaïre-Emery s'annonce au PSG pour longtemps