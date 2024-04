Mbappé s’en va, le PSG règle ses comptes ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi, le Paris Saint-Germain a officialisé la prolongation de Warren Zaïre-Emery, désormais engagé jusqu’en juin 2029. Nasser Al-Khelaïfi était évidemment ravi de l’issue du dossier et l’a fait savoir auprès des médias du club. Une phrase prononcée par le président du club ne passe d'ailleurs pas inaperçue alors que le départ de Kylian Mbappé se rapproche...

La scène avait un air de déjà vu. Ce samedi, le PSG a officialisé peu avant le coup d’envoi du match face au Havre la prolongation de Warren Zaïre-Emery, désormais engagé pour les cinq prochaines années. Le milieu de 18 ans s’est présenté au centre de la pelouse avec son président Nasser Al-Khelaïfi pour prendre la pose avec un maillot floqué du nombre 2029, de quoi rappeler le moment qui avait précédé le match entre le PSG et le FC Metz il y a deux ans, lorsque Kylian Mbappé avait accepté d’apposer sa signature sur un nouveau bail.

Zaïre-Emery reste, Mbappé va s’en aller

Si Warren Zaïre-Emery a accepté de prolonger, Kylian Mbappé a quant à lui décidé de plier bagage au terme de l’exercice actuel. Bientôt libre, l’international français est attendu au Real Madrid, et ce alors qu’il aurait initialement garanti à Nasser Al-Khelaïfi qu’il renouvellerait son bail selon les informations de Foot Mercato . Heureux de voir son jeune numéro 33 rester dans la capitale, le président du PSG a tenu à rappeler ce samedi la position du club avec ses joueurs et à envoyer un message fort qui raisonne avec la situation contractuelle de Kylian Mbappé.

Une pique à l’égard de Mbappé ?