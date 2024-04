Mercato : Il signe au PSG et annonce du lourd

Jean de Teyssière

Mercredi, le PSG se déplacera à Dortmund pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Un match que les hommes de Luis Enrique avait probablement en tête au moment d'affronter Le Havre ce samedi (3-3). A Paris, on retiendra la belle réaction en fin de rencontre, comme l'a expliqué Warren Zaïre-Emery, dont la prolongation jusqu'en 2029 a été annoncée avant la rencontre.

Le PSG a eu chaud face au Havre ! Lors de la 31ème journée de Ligue 1, les Parisiens recevaient le promu normand et se sont vite fait piéger par Christopher Operi, qui a conclu une belle action collective. Bradley Barcola a égalisé, avant qu'André Ayew, puis Abdoulaye Touré permettent au Havre de faire le break et de mener 3-1 à 30 minutes de la fin du match. Mais Achraf Hakimi puis Gonçalo Ramos dans les dernières secondes ont égalisé et montré une belle force de caractère. De bon augure avant le déplacement à Dortmund pour les demi-finales de la Ligue des Champions.

«On va tout faire pour gagner les prochains matchs»

Au micro de Canal + après la rencontre, Warren Zaïre-Emery, tout juste prolongé jusqu'en 2029, était heureux de la réaction de son équipe : « Ça montre notre force de caractère. On travaille tous les jours pour ça. On va tout faire pour gagner les prochains matchs. »

«Gagner tous les trophées qu'on peut gagner»