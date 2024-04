PSG : Blessure, hygiène de vie… Un proche de Dembélé répond cash !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ousmane Dembélé vit une saison idéale au PSG. Débarrassé de ses douleurs physiques, l'international français peut enfin s'exprimer librement sous les ordres de Luis Enrique. Décisif ces dernières semaines sous le maillot parisien, l'ailier a reçu les félicitations de son ami Mathieu Bodmer, actuel directeur sportif du Havre et ancien du PSG.

Luis Enrique avait promis une équipe plus forte en février. Finalement, il aura fallu entendre quelques semaines supplémentaires pour observer le PSG à son top. Certains joueurs commencent à donner la plénitude de leur talent à commencer par Ousmane Dembélé.

Une santé et une efficacité retrouvées

Percutant depuis le début de la saison, Dembélé a enrichi sa palette. Décisif face au but, l'ailier fait le plus grand bien au PSG. Proche de l'international français depuis plusieurs années, Mathieu Bodmer savoure ce retour en forme. Lors de l'émission Stephen Time , l'actuel directeur sportif du Havre en a aussi profité pour régler ses comptes.

« Il ne méritait pas les critiques »