Luis Enrique annonce un buteur «exceptionnel» au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a sauvé les meubles ce samedi soir. Mené tout au long du match par une solide équipe du Havre, le club parisien a sauvé le point du match nul grâce à un but dans le temps additionnel de Gonçalo Ramos, son onzième en championnat. En conférence de presse, Luis Enrique a salué la redoutable efficacité de son attaquant.

Et si c'était lui le prochain numéro 9 du PSG ? Alors que certaines rumeurs évoquent une possible arrivée de Victor Osimhen ou de Rafael Leao la saison prochaine, le club parisien détient déjà un redoutable buteur en la personne de Gonçalo Ramos. Malgré un temps de jeu limité, l'ancien attaquant du Benfica, acheté 65M€, fait preuve d'une redoutable efficacité devant les cages. ce samedi, Ramos n'a pas failli à sa réputation en inscrivant un nouveau but, son onzième en Ligue 1.

Le PSG touche au but et va réaliser son rêve ? https://t.co/pkXxvBd7b7 pic.twitter.com/3cdmE9s2YB — le10sport (@le10sport) April 28, 2024

Ramos, le serial-buteur du PSG

Entré sur la pelouse peu après l'heure de jeu face au Havre, Ramos a trouvé le chemin des filets dans le temps additionnel (3-3). Un point qui ne laisse pas la possibilité au PSG de célébrer son titre de champion de France, mais qui lui permet de préserver son invincibilité cette année en championnat. En conférence de presse, Luis Enrique s'est dit surpris par la force de caractère de son joueur.

« C’est vrai que c’est surprenant »