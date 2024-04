PSG : Luis Enrique annonce du lourd

Amadou Diawara

Après avoir annoncé que le PSG avait déjà remporté la Ligue 1, Luis Enrique veut à tout prix offrir deux nouveaux titres à son équipe : la Ligue des Champions et la Coupe de France. Alors que club parisien affronte le Borussia Dortmund en demi-finale de la C1, le coach espagnol a affirmé que ses joueurs allaient valider leur ticket pour Wembley.

Malgré son résultat nul contre Le Havre ce samedi soir (3-3), le PSG est champion de France. C'est du moins ce qu'a affirmé Luis Enrique. Alors que le PSG dispose d'une très grande différence de but, le coach espagnol estime que les dés sont déjà jetés en Ligue 1, et ce, avant le match de l'AS Monaco ce dimanche soir.

«Il nous manque deux titres»

Après avoir soulevé le Trophée des Champions, et avoir assuré le titre en Ligue 1, Luis Enrique est déterminé à remporter deux autres titres au PSG cette saison. « On vous a vu avoir une très grande joie sur l'égalisation. Est-ce parce que vous restez invaincus avant Dortmund ? Ou est-ce pour le titre ? Être invaincu m'est égal. Ce but nous donne le titre. Ça, et pour la rage que j'avais car on a joué assez peu. Il nous manque deux titres, on va tout faire pour aller les chercher » , a déclaré l'entraineur parisien en conférence de presse d'après-match ce samedi soir.

«Je suis convaincu qu'on ira en finale»