PSG : « Je n’ai jamais vu ça », Luis Enrique hallucine

Alexis Brunet

Samedi soir, le PSG avait l'occasion de devenir officiellement champion de France, s'il s'imposait face au Havre. Malheureusement pour les Parisiens, l'équipe de Luka Elsner a gâché la fête, en réussissant à obtenir le match nul, 3-3. À la fin du match, Luis Enrique n'en revenait pas d'avoir encaissé trois buts, alors que les Havrais n'ont pas eu pléthore d'occasions.

Les supporters parisiens vont devoir encore attendre un peu avant de fêter le douzième titre de champion de France du PSG. En effet, alors qu'ils avaient l'opportunité de plier l'affaire face au Havre ce samedi soir, les partenaires de Marquinhos ont dû se contenter d'un match nul (3-3), qui ne leur permet pas d'être officiellement champions.

Le Havre avait presque réalisé le coup parfait

Le PSG n'est d'ailleurs pas passé loin de concéder une défaite au Parc des princes, samedi soir. Le club de la capitale a été sauvé par Gonçalo Ramos. Le Portugais est entré à la 62ème minute à la place de Randal Kolo Muani, et il s'est montré décisif, avec une passe décisive pour Achraf Hakimi, mais surtout le but du match nul, inscrit à la 95ème minute. Les Havrais peuvent donc s'en mordre les doigts, eux qui tenaient une victoire capitale dans la course au maintien.

«Je n’ai jamais vu ça dans ma carrière»