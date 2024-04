Le PSG touche au but et va réaliser son rêve ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain retrouve le Borussia Dortmund avec un enjeu de taille, une place en finale de la Ligue des champions. Le Qatar rêve de mettre la main sur la plus prestigieuse des compétitions de club depuis son arrivée dans la capitale et peut y croire cette saison, quatre années après la défaite face au Bayern Munich lors du Final 8. Selon vous, le PSG va-t-il y parvenir ?

Après la Real Sociedad et le FC Barcelone, le PSG a rendez-vous avec le Borussia Dortmund en demi-finale de Ligue des champions. La manche aller aura lieu mercredi en Allemagne, avant un retour au Parc des Princes le 7 mai prochain. Les deux clubs se retrouvent après s’être affronté en phase de poules, mais cette fois-ci, l’enjeu est de taille avec une place en finale en ligne de mire. Le Paris Saint-Germain croit en son rêve, quatre ans après avoir échoué face au Bayern Munich lors du dernier match du Final 8.

Le sacre européen pour le PSG ?

Cette saison, la chance semble sourire au PSG, échappant aux mastodontes de la compétition à l’image du Real Madrid, qui affrontera de son côté le Bayern Munich après s’être défait de Manchester City. Dans les rangs parisiens, la confiance est de mise tout en faisant preuve de méfiance face à un adversaire respecté mais largement à la portée du club. Ce samedi le BVB s’est d’ailleurs lourdement incliné contre Leipzig (1-4), perdant également Niklas Süle sur blessure.

« On va tout faire pour aller Wembley »