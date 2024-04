Le PSG décide une révolution, c’est validé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a changé de visage en accueillant un nouvel entraîneur et onze recrues dans son effectif, tout en se séparant de certains gros noms de l’effectif. À quelques semaines de la fin de la saison, cette révolution semble porter ses fruits et Julien Stéphan fait partie des observateurs convaincus.

Nommé à la tête du PSG en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique a été choisi pour incarner le nouveau projet décidé par l’état-major parisien l’été dernier. Le club de la capitale s’est ainsi séparé de plusieurs de ses stars (Ramos, Messi, Neymar, Verratti) et a accueilli onze renforts en axant son recrutement davantage sur le collectif. Le résultat est déjà payant avec un douzième titre en ligne de mire et une demi-finale de Ligue des champions à disputer dans les prochains jours. Entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan

Le PSG déjà hors course pour ce transfert à 150M€ ? https://t.co/Z6WPIGwmzn pic.twitter.com/7Xffl1Kvg5 — le10sport (@le10sport) April 27, 2024

« Le PSG le plus complet des 4-5 dernières années »

« J’avais dit après la demi-finale de Coupe de France (perdue par Rennes 0-1 au Parc des Princes) que je trouvais que c’était le PSG le plus complet des 4-5 dernières années, et ce n’est pas les derniers matchs qui vont me laisser penser le contraire. Que ce soit le match à Barcelone ou contre Lyon ce week-end. Je pense que c’est un PSG, au complet, très difficile à manoeuvrer parce qu’ils sont capables d’être très dominants avec le ballon, très impactants au contre-pressing », a analysé Julien Stéphan en conférence de presse, relayé par Stade-Rennais-Online.

« Forcément l’apport du staff y est pour quelque chose »