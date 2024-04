Mercato - PSG : Le Real Madrid vend la mèche pour Mbappé

Alexis Brunet

Kylian Mbappé est en train de disputer ses derniers mois au PSG. Le Français a annoncé en privé à son président qu'il ne comptait pas prolonger son contrat, qui arrive à échéance en juin prochain. Le champion du monde n'a pas encore annoncé officiellement sa prochaine destination. Le Real Madrid est le grand favori, et affirme même que l'affaire est réglée, même si le Parisien n'a pas encore signé son contrat.

Il faudra s'y habituer, Kylian Mbappé n'évoluera plus en Ligue 1 la saison prochaine. Après avoir porté le maillot de l'AS Monaco, et surtout celui du PSG, le champion du monde s'apprête à poser ses valises en Espagne, du côté du Real Madrid.

Le Real Madrid confirme pour Mbappé

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid a bien fait une offre à Kylian Mbappé, et elle aurait les faveurs du Français. Mais rien n'a encore été annoncé officiellement. D'après les informations de Relevo , l'attaquant n'aurait pas encore signé son contrat, mais le club espagnol reconnaît en privé que « l’affaire est faite » .

Le PSG veut Osimhen pour remplacer Mbappé

Le PSG va donc devoir réagir lors du mercato estival, afin de remplacer Kylian Mbappé. Le grand favori pour le poste serait Victor Osimhen. Le Nigérian devrait bel et bien quitter Naples à l'issue de la saison, et son transfert pourrait se régler contre un chèque de 130M€.