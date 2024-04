Mercato - PSG : Un transfert à 50M€ se confirme ?

Alexis Brunet

Joshua Kimmich est peut-être arrivé au bout de son aventure au Bayern Munich. Le milieu de terrain n'est plus autant emballé à l'idée de rester en Bavière, et cela pourrait faire les affaires du PSG. Mais le club de la capitale n'est pas le seul à être intéressé, puisse que Manchester City et le FC Barcelone seraient également sur le dossier.

Le Bayern Munich vit une saison très compliquée. En championnat, le Bayer Leverkusen a mis fin à l'hégémonie des Bavarois, en remportant la Bundesliga. Les protégés de Thomas Tuchel ne gagneront pas la coupe d'Allemagne également, car ils ont été éliminés par Sarrebruck, dès le deuxième tour. Mais les partenaires de Leroy Sané peuvent encore sauver leur saison avec la Ligue des champions, eux qui défieront le Real Madrid en demi-finale.

Joshua Kimmich veut quitter le Bayern Munich

Dans ce contexte morose, Joshua Kimmich n'a pas brillé. Le milieu de terrain pourrait d'ailleurs disputer actuellement sa dernière saison au Bayern Munich. Selon Sport , il voudrait d'ores et déjà quitter le club allemand à la fin de la saison. Une bonne nouvelle pour le PSG qui le suit de près, mais pas seulement.

Le PSG, le Barça et Manchester City sont sur Kimmich