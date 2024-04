Le PSG lâche 40M€ pour le nouveau Verratti ?

Jean de Teyssière

En 2022, le PSG réalise, peut-être sans le savoir, un superbe coup avec le recrutement de Vitinha. L'international portugais, qui évoluait alors au FC Porto, arrive contre la somme de 40M€ et s'est totalement révélé cette saison. Le milieu de terrain portugais a réussi à combler le départ de Marco Verratti et pourrait très vite devenir l'un des chouchous du Parc des Princes.

Avec la défaite de l'AS Monaco sur la pelouse de l'OL ce dimanche, le PSG est officiellement sacré champion de France de Ligue 1, pour la douzième fois de leur histoire. Les Parisiens ont réussi une très belle saison en Ligue 1, avec seulement une défaite au compteur (face à Nice, 2-3). Le milieu de terrain du PSG, Vitinha, n'est pas étranger à ce titre.

Vitinha a remplacé Verratti sur le terrain...

Alors qu'il avait vécu une première saison compliquée avec le PSG, à cause de ses relations très fraîches avec Neymar et Lionel Messi, Vitinha s'est totalement révélé cette année. Le milieu de terrain portugais a été décisif avec 9 buts et 5 passes décisives. Il a totalement remplacé Marco Verratti dans le rôle de régulateur du jeu parisien.

...et dans les tribunes ?

Les supporters n'ont pas manqué de voir cette aisance technique et cette faculté à toujours relancer proprement. Si les onze années de Marco Verratti ne seront évidemment pas oubliées d'un claquement de doigts, Vitinha pourrait très vite devenir l'un des chouchous du Parc des Princes. À Vitinha de confirmer la saison prochaine.