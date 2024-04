Le PSG boucle une signature de rêve

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendue depuis plusieurs mois, la prolongation de Warren Zaïre-Emery est enfin officielle. Le jeune milieu de terrain du PSG a signé jusqu'en 2029 avec son club formateur. Invité à commenter sa signature, l'international français (2 sélections) n'a pas caché qu'il réalisait son rêve en s'établissant sur le long terme avec le club de la capitale.

Cela fait désormais plusieurs mois que le10sport.com vous annonce que Warren Zaïre-Emery va prolonger son contrat. C'est désormais chose faite puisque le PSG a officialisé la signature de son crack, désormais lié au club parisien jusqu'en juin 2029. D'ailleurs, l'international français n'a pas manqué de s'enflammer pour sa prolongation à Paris.

Zaire-Emery, dossier de A à Z @le10sport ✅😁▶️27 août 2023 : Il veut rester rester, rencontre programmée https://t.co/Y8ocfIcTQB▶️9 novembre 2023 : Paris va sortir le grand jeu https://t.co/bsXntmatd0▶️6 décembre 2023 : Accord total, attente de ses 18 ans en mars… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) April 27, 2024

Zaïre-Emery prolonge au PSG

« Je suis très heureux et fier d’avoir signé ma prolongation au Paris-Saint-Germain jusqu'en 2029. C'est une énorme fierté pour moi de continuer l'aventure avec mon club formateur, celui pour lequel j'ai toujours voulu jouer depuis tout petit. Je suis arrivé à l'âge de huit ans et ça fait 10 ans que je suis là. Il faut savoir que depuis petit, avec ma famille, on regarde les matches du Paris Saint-Germain et j'ai toujours aimé ce club-là. Je l'ai toujours supporté et maintenant je porte le maillot depuis plus d'un an et demi. Je suis très fier », assure le milieu de terrain du PSG pour les médias du club, avant de confirmer qu'il réalise son rêve au sein de son club formateur.

«C'est un rêve que je vis avec mon club»