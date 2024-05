Transferts - PSG : La vérité enfin dévoilée pour «le joueur de l’année» ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a changé de politique de recrutement à l’été 2022 en bouclant notamment la venue de Vitinha sous l’impulsion de Luis Campos. D’ailleurs, alors qu’il est question d’un rôle d’Antero Henrique dans ce dossier, Daniel Riolo a remis l’église au centre du village. Explications.

Vitinha a été la première recrue de l’ère-Luis Campos au PSG. En effet, le conseiller football du Paris Saint-Germain, nommé le 10 juin 2022, a bouclé le transfert du milieu de terrain portugais de 24 ans dans la foulée. Après avoir passé une saison d’adaptation aux côtés de Marco Verratti, Vitinha vole à présent de ses propres ailes sous Luis Enrique. Et ce n’est pas pour déplaire à Daniel Riolo.

«Le joueur de l’année aujourd’hui, c’est Vitinha»

« On ne le dit pas assez, mais le travail de Luis Campos n’a mine de rien pas été mal. Pour moi, le joueur de l’année aujourd’hui, c’est Vitinha » . L’éditorialiste de RMC a tenu à rendre à César ce qui appartient à César concernant le transfert de Vitinha au PSG. « J’ai lu dans la presse ce matin que c’était un coup d’Antero Henrique. Mais qu’est-ce que c’est que cette idiotie ? Non, c’est Luis Campos, c’est les documents et la preuve que c’est Luis Campos qui avait dessiné cette équipe en prenant Vitinha. D’ailleurs, au départ il est dans la même case que Verratti comme si ça devait être sa doublure. Donc évidemment que c’est un très bon coup de Luis Campos ».

«Faire partir les stars, c’était une idée de Campos de l’année d’avant»